Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» - Η μεγάλη επιστροφή του Τόμι Σέλμπι

Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» φέρνει ξανά τον Κίλιαν Μέρφι στο επίκεντρο, τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς.

Τέσσερα χρόνια μετά τον αποχαιρετισμό της σειράς Peaky Blinders, ο μύθος των Shelby επιστρέφει με τον πιο θορυβώδη τρόπο. Το επίσημο trailer της Netflix για την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» επαναφέρει τον Κίλιαν Μέρφι στον εμβληματικό ρόλο του Τόμας Σέλμπι, ανοίγοντας με σκηνές έντασης και πυροβολισμών που μάς θυμίζουν γιατί η σειρά θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας.

Η ταινία αποτελεί άμεση συνέχεια της πολυβραβευμένης δραματικής σειράς και αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχικά σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου. Πρόκειται για μια στρατηγική κυκλοφορίας που υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του πρότζεκτ να σταθεί τόσο ως κινηματογραφικό γεγονός όσο και ως τηλεοπτικό φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας.

