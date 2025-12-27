Λεοντόψαρο στο μενού: Πώς αντιμετωπίζουν τον «εισβολέα» οι ψαράδες στην Κύπρο

Παραδοσιακά ψάρια όπως το μπαρμπούνι και η τσιπούρα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, καθώς ξενικά είδη εισβάλλουν στα νερά της Μεσογείου

Αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή οικολογική και οικονομική πρόκληση βρίσκονται οι επαγγελματίες ψαράδες της Κύπρου, καθώς η ραγδαία εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών στη Μεσόγειο αλλάζει δραματικά τη σύνθεση των αλιευμάτων τους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το λεοντόψαρο, ένα εντυπωσιακό αλλά επικίνδυνο είδος που απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Ο έμπειρος ψαράς Φώτης Γαϊτάνος, που ψαρεύει εδώ και δεκαετίες ανοιχτά της Λάρνακας, περιγράφει στο Associated Press, μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παρελθόν. Όπως λέει, παραδοσιακά ψάρια όπως το μπαρμπούνι και η τσιπούρα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τα δίχτυα του τα τελευταία δύο χρόνια, δίνοντας τη θέση τους σε εισβολικά είδη από την Ερυθρά Θάλασσα.

