Αδιαχώρητο στις πίστες: Sold out παντού: Ουρές από τις 11 το βράδυ

Sold out οι πίστες με ουρές από τις 11, αδιαχώρητο σε Λιόλιου, Νικηφόρο, Ζήνα, Κοκκίνου και Μενιδιάτη.

Μετά το οικογενειακό ρεβεγιόν, η διασκέδαση μεταφέρθηκε στα νυχτερινά κέντρα, όπου δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Από νωρίς το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, οι ουρές έξω από τα μαγαζιά έδειχναν πως το κοινό είχε διάθεση για γλέντι μέχρι το πρωί.

Στην Κατερίνα Λιόλιου και τον Νικηφόρο, η πληρότητα άγγιξε το απόλυτο 100%, με τα τραπέζια να έχουν γίνει sold out μέρες πριν και τον κόσμο να συνεχίζει να συρρέει μέχρι αργά.

