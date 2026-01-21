ΜΑΝΤΕΜΙ: Τα δίδυμα αδέρφια που… απογείωσαν τον Εύοσμο!

Το ταξίδι του MANTEMI casual dining ξεκίνησε το 2021 σε μια συνοικία της Θεσσαλονίκης, γνωστή για το καλό φαγητό, το Κορδελιό.

Ο Παναγιώτης, ο Μιχάλης και ο Ιορδάνης ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία για τα δεδομένα, η οποία βασίζεται στο δημιουργικό φαγητό με έμφαση στο κρέας και πινελιές από όλο τον κόσμο.

Σήμερα, στο νέο κατάστημα Ευόσμου θα βρείτε ένα ευφάνταστο μενού το οποίο συνοδεύεται από πλούσια λίστα κρασιών του Ελληνικού και διεθνή αμπελώνα.

Όλα αυτά σε ένα καλαίσθητο χώρο με chic modern σχεδιασμό και φιλική εξυπηρέτηση.

Στο εστιατόριο μας μπορείτε να απολαύσετε premium κοπές όπως rib-eye steak, tomahawk και πολλές άλλες.

Φυσικά δεν λείπουν παραδοσιακά πιάτα με ένα σύγχρονο twist όπως τα μοσχαρίσια μάγουλα με πουρέ λευκού τραχανά ή τα Ποντιακά βαρένικα.

Σας περιμένουμε να τα απολαύσετε.

MANTEMI
Μαιάνδρου 79
Εύοσμος, Θεσσαλονίκη
www.mantemiskg.gr
Τ: 2310774826
Facebook: https://www.facebook.com/MANTEMI.SKG
Instagram: https://www.instagram.com/MANTEMI.SKG

