Ταινία «Peaky Blinders»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ

Η κινηματογραφική συνέχεια της σειράς έρχεται με τον Κίλιαν Μέρφι και τον Μπάρι.

Τη συνάντηση δύο κορυφαίων Ιρλανδών ηθοποιών αποκαλύπτει η πρώτη επίσημη εικόνα από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του Peaky Blinders, που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, με τους Κίλιαν Μέρφι και Μπάρι Κίογκαν να πρωταγωνιστούν.

Στο teaser διάρκειας 70 δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι, εμφανώς αλλαγμένος και σε εσωτερική σύγκρουση με το παρελθόν του. Σε αφήγηση ακούγεται η φράση: «Τι απέγινε ο Τόμι Σέλμπι; Ο διάσημος τσιγγάνος γκάνγκστερ», με τον ίδιο να απαντά: «Δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος».

