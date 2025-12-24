Ιταλία: Η στιγμή της έκρηξης βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στον οδικό άξονα Μιλάνου-Νάπολης.

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλο όχημα.

Το ατύχημα προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα και ένα πυκνό «μανιτάρι» καπνού που ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση, με τους διερχόμενους οδηγούς να καταγράφουν έντρομοι τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν αναφέρθηκαν θύματα, καθώς οι οδηγοί επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και εγκατέλειψαν τα οχήματά τους δευτερόλεπτα πριν η φωτιά πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

