Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική

Συναγερμός ήχησε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Ιλισίων λίγο μετά τις 12:30, όταν ασανσέρ της επιχείρησης έπεσε μέσα στο φρεάτιό του λόγω απροσδιόριστης βλάβης, τραυματίζοντας του επιβαίνοντες και εγκλωβίζοντάς τους.

Σύμφωνα με το Orange Press, πρόκειται για σοβαρό εργατικό ατύχημα, κατά το οποίο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία (το ασανσέρ).

