Τα προβλήματα στην κινεζική BOE στέλνουν την Apple στην αγκαλιά της Samsung

Οι οθόνες των iPhone θα έρχονται πλέον πιο συχνά από τη Samsung

Η κινεζική BOE, σημαντικός προμηθευτής OLED panels για iPhone, αντιμετώπισε προβλήματα παραγωγής από τον Νοέμβριο 2025, που οδήγησαν σε διακοπή γραμμών για μοντέλα όπως iPhone 15, 16 και 17, αναγκάζοντας την Apple να μεταφέρει εκατομμύρια παραγγελίες στη Samsung Display για να καλύψει τα κενά τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026.

Τα προβλήματα εντοπίστηκαν στη διάρκεια κρίσιμης διαδικασίας στο εργοστάσιο B11 στη Mianyang, επηρεάζοντας ακόμη και σταθερές γραμμές όπως αυτή των iPhone 15/16, με την BOE να ρίχνει πλέον το βάρος της αποκλειστικά στο iPhone 17e –το entry-level μοντέλο που έρχεται την άνοιξη του 2026 και θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του iPhone 14, με λεπτότερα bezels και Dynamic Island.

Η Samsung, με μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής και εμπειρία σε πολλαπλά μοντέλα (συμπεριλαμβανομένων των iPhone 13-17 και 16e), απορρόφησε εύκολα αυτό το πρόβλημα, ενισχύοντας τη θέση της ως κύριου προμηθευτή της Apple (120-125 εκατ. panels ετησίως), ενώ η BOE πιθανότατα δεν ξεπέρασε τα 40 εκατ. panels το 2025 λόγω καθυστερήσεων.

Αυτή η εξάρτηση έρχεται μετά από προσπάθειες της Apple να εμπλουτίσει τους προμηθευτές της από το 2021 για να μειώσει το κόστους και την εξάρτησή της από τις Samsung/LG. Οι δυσκολίες της BOE, ωστόσο, πιέζουν την αλυσίδα εφοδιασμού ενόψει των μοντέλων του 2026, συμπεριλαμβανομένου και του πιθανού foldable iPhone.