Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά στις 25 - Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν

Αν και κατά γενική οδηγία τα σούπερ μάρκετ τα Χριστούγεννα θα παραμείνουν κλειστά, επιλεκτικά κάποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα, και καταστήματα και σούπερ μάρκετ ακολουθούν το εορταστικό ωράριο λειτουργίας.

Η γενική οδηγία για όλα τα μαγαζιά αναφορικά με την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου είναι ότι θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικότερα το εορταστικό ωράριο για τον Δεκέμβριο προβλέπει:

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr