Τάιλορ Τσέις: Η απίστευτη ιστορία ενός Nickelodeon icon που πλέον ζει στο πεζοδρόμιο

Η δύσκολη κατάσταση του Τάιλορ Τσέις προκαλεί ανησυχία και συζητήσεις για την υγεία, την αξιοπρέπεια και τη δημόσια έκθεση.

Από τη δημοσιότητα και την επιτυχία της παιδικής τηλεόρασης στο Nickelodeon, ο Τάιλορ Τσέις φαίνεται σήμερα να περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής του.

Ο 36χρονος ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του Μάρτιν Κουέρλι στη σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide (2004–2007), εντοπίστηκε άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνιας, μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν αρχικά τον Σεπτέμβριο και έγιναν γρήγορα viral.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr