Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον στο μέτωπο

Για μια ακόμη φορά Ουκρανοί «ισχυρίζονται» πως υπέκλεψαν ρωσικές συνομιλίες χωρίς φυσικά να μπορούν να αποδείξουν κάτι.

Την ώρα που ο πλανήτης κρατά την αναπνοή του για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο συνεχίζει τον πόλεμο προπαγάνδας καθώς δημοσίευσε συνομιλίες Ρώσων στρατών, οι οποίοι (όπως ισχυρίζεται) τρώνε ο ένας τον άλλον στο μέτωπο προκειμένου να επιβιώσουν!

Ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι υπέκλεψαν ραδιοεπικοινωνία στην περιοχή της Ζαπορίζια, μια από τις πιο στρατηγικές ζώνες του πολέμου, καθώς ελέγχει την πρόσβαση στη Θάλασσα του Αζόφ και συνδέει τη Ρωσία με άλλα κατεχόμενα εδάφη. Εκεί, σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR, Ρώσοι στρατιώτες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, ιδιαίτερα εν μέσω του σκληρού χειμώνα.

«Λόγω της έλλειψης τροφίμων, οι κατακτητές ακονίζουν τα μαχαίρια τους και ετοιμάζονται να φάνε τους νεότερους συντρόφους τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η GUR σε ανακοίνωσή της, υιοθετώντας έναν ιδιαίτερα σκληρό τόνο.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr