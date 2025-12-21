Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου στα 88 της: Μεγάλο κενό αφήνει η «μούσα» του Θεοδωράκη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, η σπουδαία καλλιτέχνις Ντόρα Γιαννακοπούλου, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική τέχνη.

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, η σπουδαία καλλιτέχνις Ντόρα Γιαννακοπούλου (Θεοδώρα Κοτοπούλη), έχοντας αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στα ελληνικά γράμματα, το θέατρο και το τραγούδι.

Η απώλεια της κορυφαίας καλλιτέχνιδας και συγγραφέως προκαλεί συγκίνηση, καθώς υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές δημιουργούς της γενιάς της.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη, όμως η καλλιτεχνική της φύση την οδήγησε γρήγορα στην Αθήνα. Με την ολοκλήρωση των θεατρικών της σπουδών, η μοίρα τη συνέδεσε με ιστορικές στιγμές του ελληνικού πολιτισμού.

