Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο: Ποιος είναι ο 20χρονος «εγκέφαλος»

Τι ρόλο είχε ο 20χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη ακόμη και σε σχολείο.

Σοκ έχει προκαλέσει η εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο εμπλέκονταν ανήλικοι μαθητές που φέρονται να πουλούσαν κοκαΐνη και κάνναβη ακόμη και σε χώρο σχολείου.

Οι αρχές, μετά από επιχείρηση προχώρησαν συνολικά σε 12 συλλήψεις, εκ των οποίων οι έξι αφορούν ανήλικους ενώ μάλιστα, δύο 17χρονοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στα Χανιά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr