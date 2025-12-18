Χειμερινή απόδραση στην Καστοριά: Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε

Μοναδική φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορία και μια γαστρονομική παράδοση που αξίζει να ανακαλύψετε.

Ένας οδηγός για την Καστοριά, την αρχοντική πόλη που θέλεις πάντα να επιστρέφεις.

Από τις πιο όμορφες και γραφικές πόλεις της Ελλάδας, η Καστοριά καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Ορεστιάδας και γοητεύει τους επισκέπτες της με την αρχοντιά και τη γαλήνια αύρα της.

Η λίμνη με την κινηματογραφική ομορφιά (ειδικά τον χειμώνα που παγώνει, η εικόνα είναι μαγική), οι παραδοσιακές γειτονιές με τα επιβλητικά αρχοντικά, οι βυζαντινές εκκλησίες και οι γαστρονομικές απολαύσεις κάνουν την Καστοριά έναν από τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Ακολουθεί ένας οδηγός για να ζήσετε ολοκληρωμένη την εμπειρία της αρχοντικής πόλης της Δυτικής Μακεδονίας.

