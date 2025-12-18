Αγωγή υποστηρίζει πως ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση που θέλει την Ράιλι Κίου ως βιολογική μητέρα του Μπεν Τραβόλτα. Πώς έγινε η αποκάλυψη;

Μία περίεργη είδηση βρήκε το φως της δημοσιότητας, βασισμένη σε νομικό έγγραφο, που αποκαλύπτει πως το μικρότερο παιδί του Τζον Τραβόλτα και της Κέλι Πρέστον (η οποία απεβίωσε το 2020), έχει για βιολογική μητέρα την Ράιλι Κίου. Αν αυτό τελικά αποδειχθεί αλήθεια, τότε ο Μπεν Τραβόλτα θα είναι ουσιαστικά δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ, αφού η Ράιλι είναι εγγονή του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εμφανίζονται στην αγωγή ύψους 50 εκατ. δολαρίων, που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Μπριζίτ Κρους και Κέβιν Φιάλκο, κατά του γιου της, Ναβαρόνε Γκαρσία, για παραβίαση συμβολαίου.

Αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον σε αυτή την αγωγή, είναι ο ισχυρισμός της για τον 15χρονο σήμερα Μπεν Τραβόλτα, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει για βιολογική μητέρα του τη Ράιλι Κίου, η οποία δώρισε τα ωάριά της στην οικογένεια Τραβόλτα.

