Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια

Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 30χρονος για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς παραδόθηκε στην αστυνομία ο 30χρονος που αναζητούνταν από τις Αρχές.

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων της ανακρίτριας, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς και φίλος του, επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr