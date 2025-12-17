Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση Νίκου Παππά: «Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους»
Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου μετά το περιστατικό με τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο: «Είμαι καλά, τα γεγονότα μιλούν μόνα τους».
Μια σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του News 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο, στο Στρασβούργο.
Ο δημοσιογράφος, που βρισκόταν εκεί για επαγγελματικούς λόγους, βρέθηκε σε μπαρ της περιοχής μαζί με συναδέλφους, όπου ήταν παρών και ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του.
@Photo credits: INTIME