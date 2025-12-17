Επιστρέφει το θρυλικό χειριστήριο Quickshot II

Το Quickshot II Controller επανέρχεται στην αγορά του gaming

Η Retro Games Ltd επαναφέρει στην αγορά το Quickshot II, ένα από τα πιο εμβληματικά joysticks των home computers των ’80s και ’90s, που λάτρευαν ιδιαίτερα οι κάτοχοι Commodore 64 και Amiga, αλλά και ZX Spectrum, Atari ST και Amstrad CPC.

Η νέα έκδοση διατηρεί τον κλασικό σχεδιασμό με τα δύο χαρακτηριστικά κόκκινα fire buttons πάνω στο stick, αλλά προσθέτει έξι επιπλέον πλήκτρα λειτουργιών στη βάση για παιχνίδια που χρειάζονται περισσότερες εντολές, ενώ παραμένουν το auto fire και οι βεντούζες για σταθερή στήριξη σε επίπεδες επιφάνειες.

Όλες οι κινήσεις και τα fire buttons βασίζονται πλέον σε microswitches για καλύτερη ακρίβεια και απόκριση, το καλώδιο έχει αυξηθεί στα 1,8 μέτρα για άνετη χρήση σε μεγάλες τηλεοράσεις και αποστάσεις, και αντί για το παλιό βύσμα DE 9, η νέα έκδοση χρησιμοποιεί USB, ώστε να είναι συμβατή τόσο με τα σύγχρονα retro συστήματα της εταιρείας όσο και με άλλες σύγχρονες συμβατές συσκευές, όπως Raspberry Pi emulation setups.

Παράλληλα, η Retro Games Ltd ετοιμάζει για του χρόνου και το The A1200, μια full size ρέπλικα της Amiga 1200 με πλήρως λειτουργικό πληκτρολόγιο, 25 προεγκατεστημένα παιχνίδια και υποστήριξη USB για φόρτωση ROMs.