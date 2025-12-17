Τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται το φιλόδοξο νέο first person shooter videogame Marathon

Η Bungie φέρνει τον Μάρτιο το Marathon videogame

Η Bungie ανακοίνωσε ότι το team-based extraction FPS Marathon θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2026. Το στούντιο ετοιμάζει roadmap με δωρεάν updates μέσα στη χρονιά, που θα προσθέτουν νέους χάρτες, Runner shells, events και άλλα, με την πρώτη σεζόν να επικεντρώνεται στην εξερεύνηση του Cryo Archive του UESC Marathon.

Στο νέο 23λεπτο documentary που δημοσιεύτηκε από το studio της Sony και του PlayStation παρουσιάζονται χαρακτηριστικά που προστέθηκαν μετά το alpha, όπως proximity chat, solo queue και το Rook shell που επιτρέπει στους παίκτες να μπαίνουν σε εξελισσόμενα matches, μαζί με εμβάθυνση στο σκοτεινό, sci fi worldbuilding, τον ρόλο του παίκτη ως Runner που μεταφέρει τη συνείδησή του σε διαφορετικά shells με μοναδικές ικανότητες και τη βελτιωμένη οπτική πιστότητα.

Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση των τεσσάρων ζωνών/χαρτών (Perimeter, Dire Marsh, Outpost και Cryo Archive ως end game challenge), του loot και του customization με όπλα, mods και δυνατότητα να «χτίζεις» ιδιαίτερα loadouts (όπως να μετατρέπεις το Battery SMG σε κάτι τύπου Needler), καθώς και των archetypes των Runner shells και των συστημάτων factions και progression που θα στηρίζουν το meta του παιχνιδιού.