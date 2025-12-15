Μια «κοσμογονία» ζωγραφικής στην ANiMA Gallery

Η ANiMA Gallery στη Γλυφάδα παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Λάμπρου Σταυρόπουλου με τίτλο «Γένεσις – Κοσμογονία», σε επιμέλεια Νεκτάριου–Αλφρέδου Γκούβερη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Ο Σταυρόπουλος κατά την διάρκεια των σπουδών του στο Σαν Φρανσίσκο διαμόρφωσε το προσωπικό του εικαστικό λεξιλόγιο μέσα από τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό.

Αυτή τη φορά επιστρέφει με μια ενότητα έργων που κινούνται ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, όπου η παλέτα του γίνεται πιο βαθιά, πιο μεταλλική και συχνά πιο σκοτεινή, χωρίς όμως να χάνει την έντονη χρωματική ενέργεια που χαρακτηρίζει τη δουλειά του.

Η έκθεση προσεγγίζει την «κοσμογονία» όχι μόνο ως μυθολογική αρχή, αλλά ως σύγχρονη εμπειρία: την εσωτερική έκρηξη που συνοδεύει κάθε σημαντική αλλαγή στη ζωή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ιδέα των αντιθέσεων – φως/σκότος, ύλη/κενό, γνώση/υπερφόρτωση – ως δυνάμεων που γεννούν μια νέα πραγματικότητα.

Η θεματική συνδέεται και με τη σημερινή τεχνολογική μετάβαση, όπου ο άνθρωπος καλείται συνεχώς να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα.

Με χρωματικά «ξεσπάσματα», δυναμικές κινήσεις και έντονη σημειολογική γραφή, ο Σταυρόπουλος δημιουργεί έργα που λειτουργούν σαν στιγμιότυπα από μια προσωπική ή καθολική αναγέννηση.

Σας περιμένουμε να επισκεφτείτε την έκθεση και να ζήσετε και εσείς τη δική σας «κοσμογονία».

Επιμέλεια έκθεσης: Νεκτάριος – Αλφρέδος Γκούβερης

Ημερομηνίες: 6 – 20 Δεκεμβρίου

Ωράριο:

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00 – 19:00

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 13:00 – 18:00

Πληροφορίες ANiMA γκαλερί:

Αγ. Ιωάννου 10, Γλυφάδα 166 74

ig: anima_art_gallery

web: https://animaartgallery.com

email: [email protected]