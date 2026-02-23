Νεαρός φίλος της ΑΕΚ υπέστη ακρωτηριασμό όταν επιχείρησε να ανάψει φωτοβολίδα, μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Λεβαδειακού.

Ένας σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε έξω από την Allwyn Arena μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού για την 22η αγωνιστική της Super League.

Το ματς ήταν κεκλεισμένων των θυρών με αποτέλεσμα οι φίλοι της ΑΕΚ να συγκεντρωθούν έξω από το γήπεδο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους με τον Λεβαδειακό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών, ένας 23χρονος οπαδός της ΑΕΚ, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, όταν επιχείρησε να ανάψει μια φωτοβολίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του προτού προλάβει να την πετάξει.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο άτυχος οπαδός της AEK υπέστη μερικό ακρωτηριασμό σε δάχτυλα του δεξιού του χεριού, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα, στη συνέχεια συνελήφθη από τις Αρχές για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών και της αθλητικής νομοθεσίας, αλλά κατόπιν εντολής εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

