Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

Οι μέθοδοι αυτές έχουν εντοπιστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Δύο ολοένα και πιο συνηθισμένα τεχνάσματα σε μηχανήματα ΑΤΜ έχουν σημάνει συναγερμό στις ευρωπαϊκές αρχές.

Οι δράστες μπορούν είτε να κλωνοποιήσουν κάρτες είτε να συγκρατήσουν τα χρήματα της ανάληψης χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί.

Οι μέθοδοι αυτές έχουν εντοπιστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, συχνά περνώντας απαρατήρητες από όσους δεν παρατηρούν προσεκτικά το μηχάνημα.

Το skimming βασίζεται στην τοποθέτηση μιας μικρής συσκευής στην υποδοχή της κάρτας, η οποία αντιγράφει τα δεδομένα της μαγνητικής ταινίας.

Με αυτά τα στοιχεία, οι εγκληματίες μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα της κάρτας και να προχωρήσουν σε παράνομες συναλλαγές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr