Μέσα σε αποθέωση η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς
Αποθεώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άφιξή του στο κατάμεστο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».
Εν μέσω χειροκροτημάτων αλλά και συνθημάτων μπήκε στο θέατρο «Παλλάς» ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».
Στο κατάμεστο θέατρο των 1500 θέσεων, ο κόσμος υποδέχτηκε τον Αλέξη Τσίπρα με συνθήματα όπως: «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», αλλά και «Να' τος, Να'τος ο πρωθυπουργός.
@Photo credits: INTIME, ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ