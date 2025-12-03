Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από σενάριο ταινία τρόμου αλλά είναι πραγματικότητα

Ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει στη μνήμη της Σέρενα Κέλι. Κλείνοντας τα μάτια, αναγνωρίζει τους διαδρόμους με τους φθαρμένους τοίχους, τη μυρωδιά της επαναθερμασμένης σούπας στις κοινοτικές κουζίνες, τις μπαλωμένες κουβέρτες και τις μονότονες προσευχές που πλημμύριζαν τον χώρο.

Όμως τίποτα δεν ζυγίζει όσο η μέρα που, σε ηλικία μόλις τριών ετών, αναγκάστηκε από τους ηγέτες της σέκτας «Παιδιά του Θεού» να παντρευτεί τον ιδρυτή της, έναν εξήντα επτάχρονο άνδρα ονόματι Ντέιβιντ Μπεργκ. Αυτός ο «γάμος» ήταν μια ψυχρή τελετή: κανείς δεν έκλαψε, όλοι χειροκρότησαν και πλήθος ενηλίκων—άνδρες και γυναίκες διψασμένοι για λύτρωση—τραγουδούσαν ύμνους υπό το αχνό φως.

«Η μητέρα μου με παρέδωσε», αφηγείται σήμερα η Σέρενα. «Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Ήμουν απλώς ένα πιόνι σε μια ιερή τάξη που δέχονταν μόνο υπακοή».

