Νέος νόμος σε βάρος των γυναικών στο Ιράκ

Νέος νόμος στο Ιράκ επιτρέπει στους άντρες να χωρίζουν τις συζύγους τους χωρίς να τις ενημερώνουν και να αποκτούν την επιμέλεια των παιδιών τους

Μεγαλύτερη εξουσία σε θέματα που αφορούν στον γάμο, το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών, δίνει στους άντρες νέος νόμος του Ιράκ. Αυτός ο νέος «κώδικας» που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο στις 27 Αυγούστου, εισάγει νέες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και ουσιαστικά τις υποβιβάζει νομικά σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Οι θρησκευτικές αρχές συνέταξαν τον κώδικα μετά από μια τροπολογία του Ιρακινού Νόμου για το «Προσωπικό Καθεστώς» που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Η τροπολογία επιτρέπει στα ζευγάρια που συνάπτουν γαμήλιο συμβόλαιο να επιλέξουν αν ο Νόμος για το Προσωπικό Καθεστώς του 1959 ή ο Κώδικας Προσωπικού Καθεστώτος (mudawana), που αναπτύχθηκε από τη σιιτική σχολή ισλαμικής νομολογίας Ja'afari, θα διέπει τον γάμο, το διαζύγιο, την κηδεμονία και τη φροντίδα των παιδιών, καθώς και την κληρονομιά τους.

