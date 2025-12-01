Ο αγρότης από το μπλόκο της Νίκαιας που νοσηλεύεται καταγγέλλει άγρια αστυνομική βία. «Αξιωματικός μού έβαλε το γόνατο στο λαιμό και με χτύπησε στα πλευρά».

Άγρια αστυνομική βία καταγγέλλει ο αγρότης που χτύπησαν τα ΜΑΤ στο μπλόκο του κόμβου της Νίκαιας, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ διατάχθηκε και η σύλληψή του.

Πρόκειται για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο από τη Λάρισα, ο οποίος καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας και μάλιστα δύο φορές.

