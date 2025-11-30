Black Friday vs Cyber Monday: Ποια μέρα έχει τις καλύτερες πραγματικές προσφορές;

Οι δύο «γιορτές προσφορών» μοιάζουν πλέον περισσότερο από ποτέ, όμως Black Friday και Cyber Monday εξακολουθούν να έχουν μικρές αλλά ουσιαστικές διαφορές.

Black Friday και Cyber Monday πλέον λειτουργούν ως δύο κορυφώσεις της ίδιας, παρατεταμένης εκπτωτικής περιόδου. Οι καταναλωτές κερδίζουν κυρίως όταν ψωνίζουν στο σωστό timing για τη σωστή κατηγορία προϊόντων.

Η Black Friday έχει το «πάνω χέρι», αλλά όχι παντού

Η Black Friday, που ξεκίνησε δεκαετίες πριν ως μεγάλη ημέρα αγορών στα φυσικά καταστήματα, έχει πια εξελιχθεί σε έναν μήνα συνεχόμενων εκπτώσεων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι σήμερα απορροφά μεγάλο μέρος της Cyber Monday, με τις τιμές να είναι σχεδόν ίδιες σε πολλά προϊόντα.

Ωστόσο, η Black Friday παραμένει ιδιαίτερα συμφέρουσα σε κατηγορίες με υψηλό στοκ και μεγάλη ζήτηση.

Τι συμφέρει να αγοράσεις στη Black Friday

Τηλεοράσεις, κονσόλες, ηχοσυστήματα

Ηλεκτρικές συσκευές σπιτιού

Έπιπλα, στρώματα

Έξυπνες συσκευές σπιτιού

Διακόσμηση & εποχιακά είδη

Οι κατηγορίες αυτές έχουν συνήθως τις πιο μεγάλες εκπτώσεις λόγω μεγάλων αποθεμάτων.

Πότε «συμφέρει» η Cyber Monday;

Η Cyber Monday ξεκίνησε το 2005 για να ενισχύσει τις online αγορές όταν ο κόσμος επέστρεφε στη δουλειά μετά την Black Friday. Παρότι σήμερα οι δύο ημέρες μοιάζουν, η Cyber Monday συνεχίζει να δίνει καλύτερες τιμές σε προϊόντα που ευνοούν τις online προσφορές.

Τι συμφέρει να αγοράσεις τη Cyber Monday

Μικρά ηλεκτρονικά

Laptop & gadgets

Είδη ομορφιάς και μόδας

Συνδρομές και λογισμικό

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα μικρότερα τεχνολογικά προϊόντα έχουν συχνά μεγαλύτερες εκπτώσεις τη Δευτέρα.

