Αθώος ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια για παράνομη οπλοκατοχή

Κατά την απολογία του ο τράπερ υποστήριξε πως δεν γνώριζε τίποτα για το μαχαίρι που είχε ο οδηγός στην κατοχή του, ενώ ο οδηγός παραδέχθηκε πως άνηκε σε αυτόν το αιχμηρό αντικείμενο

Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου στα Πατήσια, ενώ ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της μηχανής που βρισκόταν μαζί του.

Ο τράπερ κρίθηκε αθώος, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη του μαχαιριού μήκους 20 εκατοστών που εντοπίστηκε κατά τον αστυνομικό έλεγχο. Αντίθετα, ο οδηγός, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ, με αναστολή.

