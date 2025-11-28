ΟΠΑΠ – Allwyn: Στα «σκαριά» ένας παγκόσμιος όμιλος 1,9 δισ. ευρώ!

Τη στρατηγική και τα μεγέθη της Allwyn, το πλάνο ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, αλλά και το deal με τον ΟΠΑΠ, συζήτησε η διοίκηση της εταιρείας με αναλυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το deal με τον ΟΠΑΠ χαρακτηρίστηκε ως ένα θεμελιώδες βήμα εξέλιξης που θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές, καθώς και τους μετόχους του ΟΠΑΠ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο ιδρυτής της Allwyn και βασικός μέτοχος μέσω της KKCG, Karel Komarek, χαρακτήρισε τον ΟΠΑΠ ως ένα από τα βασικά assets του ομίλου και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα stories στην Ελλάδα. Και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η συνένωση με την Allwyn δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον.

Ο CEO της Allwyn, Robert Chvatal, σημείωσε μεταξύ άλλων ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός θα επιτρέψει στην Allwyn να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, διαδρομή που η εταιρεία προτιμά, σε σχέση με μια «παραδοσιακή» IPO, λόγω της εξοικείωσης των μετόχων του ΟΠΑΠ με τον κλάδο και της εμπιστοσύνης που έχουν δείξει μέχρι σήμερα.

Έμφαση στην ελληνική αγορά

Η διοίκηση της Allwyn σημείωσε ότι η ελληνική αγορά θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Μεταξύ άλλων, ο Robert Chvatal τόνισε ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 51% της Novibet, εν αναμονή των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων στις αρχές του 2026, θα αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα για τον όμιλο. Κι αυτό, διότι πρόκειται για εταιρεία με ισχυρή και εδραιωμένη θέση στην ελληνική αγορά, και με ένα δικό της τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο που θα ενισχύσει συνολικά τις τεχνολογικές δυνατότητες του ομίλου.

Για τη διοίκηση της Allwyn το συγκεκριμένο deal εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ομίλου για επιλεκτικές και στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που μπορούν να αναβαθμίσουν τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και το περιεχόμενο που προσφέρει στους χρήστες.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Novibet (αλλά και της PrizePicks στις ΗΠΑ), ο όμιλος αναμένει οφέλη τόσο στο κομμάτι της εμπορικής ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας και περιεχομένου. Η ολοκλήρωση του deal θα διευρύνει και να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στον κλάδο του online gaming και του αθλητικού στοιχηματισμού, προσθέτοντας μια καταξιωμένη, digital-first διεθνή πλατφόρμα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, η Allwyn θα αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλο το χαρτοφυλάκιό της.

Μάλιστα, στο guidance της Allwyn για το 2026, εκτιμάται ότι η Novibet θα συμβάλει ώστε η αύξηση των εσόδων του ομίλου να κινηθεί προς χαμηλό διψήφιο ποσοστό.