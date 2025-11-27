Πόσο καλές για την υγεία μας είναι οι πατάτες; Τι λένε οι ειδικοί

«Οι πατάτες έχουν συχνά κακή φήμη», αλλά αν παρασκευαστούν με υγιεινό τρόπο, τότε είναι ένα «εκπληκτικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά» τρόφιμο.

Οι γλυκοπατάτες τείνουν να αποσπούν το μεγαλύτερο μέρος της «δόξας» όταν μιλάμε για τη «σωστή διατροφή», αλλά οι κανονικές πατάτες αξίζουν περισσότερο από όσο πιστεύουμε.

Οι κανονικές πατάτες βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, συμβάλλουν σε διάφορες σωματικές λειτουργίες και δίνουν στο σώμα σημαντικά ποσά ενέργειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr