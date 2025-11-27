Σε δημοπρασία το ιδρυτικό έγγραφο της Apple!

Πολλά εκατομμύρια θα αποφέρει το ιδρυτικό έγγραφο της Apple

Το ιστορικό έγγραφο που θεμελίωσε την ίδρυση της Apple Computer Company το 1976 ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία, με την εκτιμώμενη αξία του να φτάνει έως και τα 4 εκατομμύρια δολάρια. Το τρισέλιδο έγγραφο φέρει τις υπογραφές των Steve Jobs, Steve Wozniak και Ron Wayne, καθώς και τα ποσοστά των μετοχών τους στην εταιρεία που αργότερα εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον βρετανικό οίκο Christie’s, σε μία από τις αίθουσες του στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2026.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Apple, αλλά μαρτυρά και αλλαγές που έγιναν αμέσως μετά την υπογραφή του. Ο Ron Wayne πούλησε το 10% του εταιρικού μεριδίου του πολύ γρήγορα, αφού εγκατέλειψε την εταιρεία μόλις δύο εβδομάδες μετά. Σε μια συνέντευξη του το 2016, δήλωσε πως δεν μετάνιωσε για την απόφασή του, παρότι τότε το μερίδιό του θα άξιζε γύρω στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό που έλαβε για την παραίτηση από τα δικαιώματά του ήταν μόλις 1.500 δολάρια, και παραδόξως είχε πουλήσει και αντίγραφο αυτού του ιδρυτικού εγγράφου έναντι μόνο 500 δολαρίων, πράγμα που αργότερα το μετάνιωσε.

Η δημοπρασία, με την ονομασία "We the People: America at 250", θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 23 Ιανουαρίου και θεωρείται πως το έγγραφο θα προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης ιστορικής του αξίας. Η πώληση αυτή δεν είναι η πρώτη σημαντική πώληση αντικειμένων από την ιστορία της Apple, καθώς το 2023 ένα σφραγισμένο πρώτης γενιάς iPhone είχε πουληθεί σε δημοπρασία για περίπου 190.000 δολάρια, σχεδόν 300 φορές πάνω από την αρχική τιμή του.