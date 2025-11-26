Γεωργιάδης και Κωνσταντοπούλου εν εξάλλω στην Βουλή: «Γνήσιος ψεύτης» – «Ανάγωγη, μη με διακόπτετε»

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη, με εκατέρωθεν βαριές ατάκες και προσωπικές αιχμές.

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την υπόθεση του παραιτηθέντος βουλευτή του κόμματος, Διαμαντή Καραναστάση.

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας εξελίχθηκε σε σφοδρό καυγά, με εκατέρωθεν βαρείς χαρακτηρισμούς και προσωπικές αιχμές.

