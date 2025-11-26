Δύο κρυφές ήπειροι πάνω από τον πυρήνα της Γης ξαναγράφουν την Ιστορία του πλανήτη
Βαθιά κάτω από τα πόδια μας, πολύ πιο κάτω από εκεί που μπορεί να φτάσει οποιοδήποτε γεωτρύπανο, κρύβεται κάτι παράξενο. Δύο τεράστιες μάζες πετρώματος, στο μέγεθος ηπείρων, αιωρούνται ακριβώς πάνω από τον πυρήνα της Γης.
Είναι θερμές, πυκνές και επίμονα διαφορετικές από οτιδήποτε τις περιβάλλει. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούν να τις εντάξουν σε μια συνεκτική αφήγηση για το πώς σχηματίστηκε ο πλανήτης μας.
Νέα μελέτη στο Nature Geoscience, με επικεφαλής τον γεωδυναμικό Yoshinori Miyazaki από το Rutgers University και συνεργάτες όπως ο Jie Deng από το Princeton, προτείνει μια φρέσκια εξήγηση. Σύμφωνα με αυτή, οι δομές αυτές διατηρούν μια χημική «μνήμη» από την εποχή που η Γη ήταν ένας λιωμένος κόσμος και ο ίδιος ο πυρήνας «διέρρεε» προς τον μανδύα.
