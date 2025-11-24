Οι διάσημοι κάνουν το κάπνισμα ξανά cool, γράφει η Wall Street Journal

Το κάπνισμα είναι ξανά στη μόδα στην ποπ μουσική και τις ταινίες, γράφει η Wall Street Journal.

«Χρειάζομαι ένα τσιγάρο για να νιώσω καλύτερα», τραγουδούσε η ποπ σταρ Άντισον Ρέι στο single του 2025 με τίτλο «Headphones On», ενώ η Lorde ​​τραγούδησε «αυτό είναι το καλύτερο τσιγάρο της ζωής μου» στη δική της κυκλοφορία του 2025, «What Was That».

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φωτογραφήθηκε πρόσφατα φορώντας έναν κορσέ φτιαγμένο από συσκευασίες Marlboro Gold και πουλάει μπλουζάκια με ονόματα τραγουδιών χαραγμένα σε κουτιά τσιγάρων και αναπτήρες.

Στην οθόνη, περίπου οι μισές από όλες τις ταινίες που έκαναν το ντεμπούτο τους πέρυσι περιείχαν σκηνές με τσιγάρα, πούρα και άλλα προϊόντα καπνού, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με νέα έκθεση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού δημόσιας υγείας Truth Initiative και του ερευνητικού οργανισμού NORC στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

