Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος»: Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

Η Ειρήνη Σκλήβα είναι η μοναδική Ελληνίδα που κέρδισε τον εν λόγω τίτλο.

Η ακαταμάχητη ομορφιά της και η ήρεμη δύναμή της αποτέλεσαν το διαβατήριο για να ανοίξουν οι πόρτες της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Η Ειρήνη Σκλήβα, η ωραιότερη γυναίκα της χώρας και με αποδείξεις, μπόρεσε να φορέσει το στέμμα της «Μις Κόσμος», στις 23 Νοεμβρίου του 1996, αποδεικνύοντας ότι η θεά Αφροδίτη… έχει απόγονο!

Σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από εκείνη τη μοναδική στιγμή όχι μόνο για την καλλονή αλλά και για την Ελλάδα, αφού από τότε καμία δεν κατάφερε να ξανακερδίσει αυτόν τον τίτλο. Για την ίδια ο δρόμος της ζωής μπορεί να την οδήγησε σε άλλα μονοπάτια, για όλους εμάς όμως η Ειρήνη Σκλήβα θα είναι για πάντα η απόλυτη καλλονή.

