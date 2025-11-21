Γιατί πρέπει να σταματήσεις να βλέπεις true-crimes πριν κοιμηθείς

Σε περίπτωση που λατρεύεις (και εσύ) να παρακολουθείς true-crimes σειρές και ταινίες, μάλλον πρέπει να γνωρίζεις κάτι για τον ψυχικό κόσμο σου.

Γυρίζεις σπίτι, τρως, κάνεις μπάνιο και κάθεσαι - επιτέλους - στον καναπέ σου, μετά από μια εξαντλητική ημέρα. Επόμενη κίνηση; Το Netflix. Αυτή η ώρα της ημέρας, που θα χαλαρώσεις στην ασφάλεια του σπιτιού σου και θα παρακολουθήσεις σειρές ή ταινίες, είναι η πιο αγαπημένη ώρα για τους περισσότερους και, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τον λόγο. Σε αυτό το σημείο, έρχεται η παρέμβαση από τους ψυχολόγους: τι είδος ταινιών/σειρών θα δεις, λίγο πριν αφεθείς στην αγκαλιά του Μορφέα; Αν η απάντηση είναι true-crime, συνέχισε να διαβάζεις.

Μια μεγάλη κατηγορία σινεφίλ και ταινιοφάγων απολαμβάνει να βλέπει ιστορίες μυστηρίου, εγκλημάτων και δολοφονιών λίγο πριν την εκπνοή της ημέρας. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πίσω από αυτή την επιλογή κρύβονται συγκεκριμένοι λόγοι, που χρειάζονται εξήγηση. Όσο κι αν θεωρούν πως πρόκειται απλώς για μια προτίμηση και τίποτα περισσότερο, οι επιστήμονες έχουν αντίθετη άποψη. Οι ιστορίες που θέλουμε να βλέπουμε σε σειρές και ταινίες μαρτυρούν ένα κομμάτι - μικρό μεν, αλλά σημαντικό - της προσωπικότητας του εκάστοτε ανθρώπου.



Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr