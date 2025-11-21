Οι υπουργοί που έκαναν τους Κινέζους, οι θαρραλέοι που πήγαν και οι δυσκολίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις παρουσίες και τις απουσίες από την εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Είθισται σε μεγάλες εκδηλώσεις σαν αυτή του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου να παρίστανται και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με δεδομένο το βάθος των ελληνοκινεζικών σχέσεων, οι οποίες δεν αναπτύχθηκαν χθες. Όμως, η αμηχανία της Αθήνας από τα όσα γίνονται στον άξονα ΗΠΑ-Κίνας φαίνεται ανάγλυφα από το γεγονός ότι κανένας υπουργός, ούτε υφυπουργός ήρθε στην εκδήλωση. Ήρθε μόνο ο γενικός γραμματέας του υπουργείο Εξωτερικών Δημήτρης Σκάλκος.

