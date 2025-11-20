Έλον Μασκ: Θέλει να «χτίσει» μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας... στο διάστημα

Ο Έλον Μασκ θέλει να δημιουργήσει μια «σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας» και να στείλει αντίγραφα της ανθρώπινης γνώσης...στο διάστημα

Ο Έλον Μασκ έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την ηλεκτρονική του εγκυκλοπαίδεια, την οποία εγκαινίασε τον Οκτώβριο . Σε πρόσφατη συνομιλία του με τον ιδρυτή της Baron Capital, Ρον Μπάρον , ο Μασκ δήλωσε ότι η Grokipedia θα διατηρήσει την κατάσταση των ανθρώπινων πληροφοριών. Η Grokipedia είναι σαν μια «σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla.

«Ήταν μεγάλη τραγωδία που κάηκε η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», είπε ο Μασκ. «Προκειμένου να διατηρήσουμε αυτή τη γνώση, νομίζω ότι θέλουμε κυριολεκτικά να τη χαράξουμε σε πέτρα, σε ένα είδος πέτρινης μικρογραφίας, και να τη διαδώσουμε ευρέως».

