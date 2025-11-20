Γιατί αυτό το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ πωλήθηκε για αστρονομικό ποσό;

Έγινε το πιο ακριβό έργο μοντέρνας τέχνης, για την ακρίβεια

Ύστερα από δεκαετίες που βρισκόταν κρυμμένο, ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του Γκούσταβ Κλιμτ επέστρεψε στο προσκήνιο. Πρόκειται για το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ, που πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s έναντι 236,4 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για έργο μοντέρνας τέχνης.

Το έργο έχει ήδη χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σύνθετα και αινιγματικά του Κλιμτ. Το Πορτρέτο της Λέντερερ ξεχωρίζει για τη διακριτική αλλά έντονη ψυχολογική του δύναμη. Η νεαρή γυναίκα, τυλιγμένη σε μια μακρόστενη λευκή μεταξωτή ρόμπα, δεσπόζει -υπερφυσικά- πάνω στον καμβά, σαν μια μορφή που μεταμορφώνεται ή αναδύεται.

