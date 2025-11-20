Η Cineplexx ανατρέπει ξανά τα δεδομένα: Η νέα IMAX® with Laser έρχεται στο One Salonica!

Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στην επόμενη εποχή του σινεμά τον Δεκέμβριο του 2025.

Το 2018, τα CINEPLEXX στο One Salonica άλλαξαν για πάντα τον Κινηματογράφο στην Ελλάδα: λανσάροντας την πρώτη Αίθουσα IMAX στην Ιστορία της χώρας. Μετά από 7 χρόνια ασταμάτητης δράσης, τα CINEPLEXX συνεχίζουν με την επόμενη μεγάλη καινοτομία: IMAX® with Laser, την πιο εξελιγμένη μορφή προβολής και ήχου που έχει παρουσιάσει ποτέ η IMAX!

Τι σημαίνει IMAX® with Laser;

Κρυστάλλινη IMAX Laser Προβολή

Επόμενη Γενιά στην Ακρίβεια του Ήχου IMAX

IMAX Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους

Με μία φράση: μια εμπειρία που δεν την “παρακολουθείς”, την Ζεις!

Η νέα αίθουσα ανοίγει τον Δεκέμβριο του 2025 στα CINEPLEXX στο One Salonica και θα φιλοξενήσει, μέσα από την τεχνολογία IMAX with Laser, το άκρως πολυαναμενόμενο AVATAR: FIRE AND ASH, με την προπώληση να έχει ήδη ξεκινήσει. Εξασφάλισε τώρα το IMAX with Laser εισιτήριό σου για τις 18 Δεκεμβρίου: ΕΔΩ

Για το One Salonica, η άφιξη της IMAX® with Laser ενισχύει τον χαρακτήρα του premium all-in-ONE destination, όπου οι έξυπνες outlet αγορές, η διασκέδαση και ο κινηματογράφος διεθνών προδιαγραφών συνυπάρχουν σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με κο Κώστα Νούσια, Group Marketing Director, στο (6948)-684502 ή στο [email protected] & με την κα Έφη Ουρουμίδου, Μarketing Manager, Malls Division στο (6944)-522787 ή στο [email protected]

Από τον Δεκέμβριο του 2025, η νέα αίθουσα IMAX® with Laser περιμένει το κοινό στον Πολυκινηματογράφο Cineplexx στο One Salonica outlet mall, για μια εμπειρία που δεν περιγράφεται, μόνο Βιώνεται!

Το One Salonica, το κορυφαίο premium outlet mall της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και μέλος του portfolio σημάτων του Ομίλου Φάις, συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία των

επισκεπτών, συνδυάζοντας μόδα, ψυχαγωγία και εντυπωσιακό design. Περισσότερες πληροφορίες για την Τεχνολογία: https://www.imax.com/el/gr/the- imax-experience

