«Ο Πρόεδρος δεν είναι καλά»: Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος θυμάται τη μέρα που μπήκε ο Παπανδρέου στο Ωνάσειο

Ένα γεγονός που συγκλόνισε όσους αγαπούσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια συνθήκη που καθόρισε την διακυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα επτά χρόνια.

Ήταν το μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου 1995, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη σύζυγο του Δήμητρα Λιάνη, μπήκε στο Ωνάσειο, από την πίσω πύλη. Από το πρωί της ίδιας μέρας, ο υπουργός Υγείας και προσωπικός γιατρός του, Δημήτρης Κρεμαστινός είχε βρεθεί στην οικία του στην Εκάλη. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο πως το πρόβλημα υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου ίσως και να ήταν μια απλή ίωση.

Εκείνος αρνούνταν να πάει σε νοσοκομείο.

