Ρωσία: Ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης... χόρεψε για τον Πούτιν (vid)

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την επίδειξη του ρομπότ «πολύ όμορφη» και το ευχαρίστησε προτού συνεχίσει την ξενάγησή του.

Ένα ρομπότ που λειτουργεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης χόρεψε για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, σε μια έκθεση που διοργάνωσε η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, με στόχο να παρουσιάσει τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, την οποία πρόβαλε η κρατική τηλεόραση, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου εμφανίζεται να στέκεται απέναντι από το ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο λέει στον Ρώσο πρόεδρο, προτού αρχίσει να χορεύει, ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Δείτε το βίντεο στο newsbomb.gr