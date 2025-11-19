Το καμπαναριό που έγινε θρύλος: Το παράδοξο ενός ορεινού χωριού της Αρκαδίας που λίγοι ξέρουν

Στη Στεμνίτσα, το πέτρινο καμπαναριό που στέκει απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο αλλά θρύλος.

Το καμπαναριό της Στεμνίτσας χτίστηκε το 1850, σε μια θέση που ξαφνιάζει: μπροστά από ένα σπίτι, απέναντι από την εκκλησία. Η επιλογή αυτή δημιούργησε ένα παράδοξο που γρήγορα έγινε θρύλος.

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, πετρόχτιστη και επιβλητική, χρειάστηκε μόλις 85 μέρες για να ολοκληρωθεί, ενώ το καμπαναριό της απέκτησε δική του ιστορία, γεμάτη μυστήριο και λαϊκές διηγήσεις.



Η παράδοση θέλει δύο άνδρες να διεκδικούν την καρδιά μιας κοπέλας που ζούσε στο σπίτι πίσω από το καμπαναριό. Ο ένας κέρδισε τις εκλογές και έγινε δήμαρχος, ο άλλος κέρδισε την κοπέλα.

