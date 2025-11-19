Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα: 5 tips του ενός λεπτού για να σκοράρεις και εσύ στην ανδρική περιποίηση

Με την ανδρική σειρά της Panthenol Extra από την Medisei μπορείς να γίνεις και εσύ πρωταθλητής στην περιποίηση της επιδερμίδας σου.

Το στερεότυπο ότι μόνο οι γυναίκες ασχολούνται με την εξωτερική τους εμφάνιση σε τακτική βάση είναι old fashioned. Το ίδιο και η πεποίθηση ότι για νεανική-υγιή όψη και φρεσκάδα απαιτείται να ασχολούμαστε με το ζήτημα ώρες επί ωρών.

Στην ανδρική περιποίηση, το μότο μας για να παραμένουμε συνεπείς συνοψίζεται στην έκφραση «λίγα και καλά». Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, με συμπαίκτη την Panthenol Extra ετοιμάσαμε τον ultimate οδηγό.

Θα μάθουμε μυστικά που ακόμα και οι δημοσιογράφοι του Gazzetta και του Jenny -παρόλο που που έρχονται πρώτοι στα trends και στα σκορ των σημαντικότερων αγώνων- δεν τα γνώριζαν. Στο κουίζ που τους έβαλε η Medisei για να γιορτάσει με τον πιο fun τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα, ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης και η Μπαρμπιλένα Τριανταφύλλου έβαλαν πολλές φορές... αυτογκόλ στην περιποίηση τους.

Τουλάχιστον έγιναν σοφότεροι και πιο συνειδητοί στο selfcare τους. Ελπίζουμε.

1. Επιλέγουμε αποσμητικό χωρίς αλουμίνιο και εφαρμόζουμε αμέσως μετά το ντουζ

Το αλουμίνιο, το οποίο περιέχεται στην πλειοψηφία των αποσμητικών, απειλεί να ερεθίσει ευαίσθητο δέρμα, ειδικά μετά το ξύρισμα. Επιλέγουμε λοιπόν αποσμητικό χωρίς αλουμίνιο, όπως το Panthenol Extra Men Deodorant Roll On, γιατί δεν θέλουμε τίποτα τοξικό να ακουμπά το δέρμα μας. Ειδικά όταν έχει μόλις ζεσταθεί από το ντους. Εφαρμόζουμε το αποσμητικό μας αμέσως μετά το ντουζ, όταν οι πόροι είναι ανοιχτοί, για να «κλειδώσει» η φρεσκάδα.

2. Η εποχή της κολόνιας πέρασε, τώρα φοράμε Eau De Toilette

Θέλουμε κάτι που να διαρκεί. Και σε αντίθεση με την κολόνια, το Eau de Toilette δεν μυρίζει γενικά και αόριστα: Δηλώνει παρουσία. Είναι πιο δυνατό, πιο τολμηρό, πιο… επικίνδυνα ελκυστικό. Οι κολόνιες είναι για αγόρια. Το Panthenol Extra Men Eau de Toilette είναι για άντρες.

3. Δεν χρησιμοποιούμε τυχαία προϊόντα και ως σαμπουάν αλλά και ως αφρόλουτρο

Tο σώμα και τα μαλλιά έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Αν θέλουμε να εφαρμόζουμε το ίδιο προϊόν σε πρόσωπο και σώμα, επιλέγουμε μια φόρμα που υπόσχεται αμοιβαία οφέλη. Όπως το Panthenol Extra Men 3 in 1 Cleanser για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά.

Το 3 in 1 είναι το ανδρικό αφρόλουτρο και σαμπουάν με την ήπια σύνθεση που θεωρείται κατάλληλο για κάθε τύπο μαλλιών και επιδερμίδας ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες, αφού αναζωογονεί το δέρμα ενώ μαλακώνει και ξεμπλέκει τα μαλλιά.

4. Μετά το ξύρισμα εφαρμόζουμε after shave balm

Θέλουμε να δείχνουμε περιποιημένοι και φρεσκοξυρισμένοι κάθε μέρα. Προφανώς! Αλλά οι ερεθισμοί και οι κοκκινίλες σαμποτάρουν την ωραία όψη και την φρεσκάδα που προσδοκούμε μετά από ένα καλό ξύρισμα.

Το Panthenol Extra Men After Shave Balm δρα ως ενυδατικό βάλσαμο για μετά το ξύρισμα, προφυλάσσοντας την ανδρική επιδερμίδα από ενοχλητικούς ερεθισμούς και κοκκινίλες.Να γιατί το απλό after shave είναι αιώνες πίσω.

5. Εφαρμόζουμε ενυδατική κρέμα πρωί και βράδυ

Η καθημερινότητά μας είναι απαιτητική και το δέρμα είναι η πανοπλία μας για να αντέχουμε στα δύσκολα. Όμως η επιδερμίδα δεν παύει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που το πρωί χρειάζεται θωράκιση από την ρύπανση, την ξηρότητα και το ξενύχτι, ενώ το βράδυ θέλει ανάπλαση.

Η Panthenol Extra Men Face & Eye Cream κάνει την επιδερμίδα μας να δείχνει πιο καθαρή, λαμπερή και ανθεκτική. Δεν είναι ζήτημα πολυτέλεια, είναι θέμα στρατηγικής: Το πρόσωπό μας είναι η πρώτη εντύπωση στα ραντεβού, τις συνεντεύξεις για δουλειά, τις εξόδους. Ας το φροντίσουμε. Είναι η μέρα του!

Όλη η ανδρική σειρά της Medisei στη διάθεσή σου με ένα κλικ. Για να γίνεις ο άντρας των δικών σου ονείρων.