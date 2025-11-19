Μπλε ή πράσινο; Το online τεστ που δείχνει πόσο υποκειμενική είναι η αντίληψη των χρωμάτων

Ένα viral online τεστ καλεί τους χρήστες να ξεχωρίσουν μπλε και πράσινο, αποκαλύπτοντας πόσο υποκειμενική είναι η αντίληψη των χρωμάτων.

Τα χρώματα δεν είναι μια σταθερή, αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά επηρεάζονται από την προσωπική αντίληψη και τις πολιτισμικές εμπειρίες. Γι' αυτό και ένα απλό online τεστ, βασισμένο στο όριο ανάμεσα στο μπλε και το πράσινο, έχει προβληματίσει ξανά το διαδίκτυο.

Το τεστ του ismy.blue ζητάει από τους χρήστες να ταξινομήσουν δείγματα χρώματος ως «πράσινα» ή «μπλε». Μετά από λίγες επιλογές, παρουσιάζεται η οριακή απόχρωση που χωρίζει τα δύο. Το μεγάλο ερώτημα; Το τιρκουάζ, τελικά είναι μπλε ή πράσινο;

Κι όμως: Η κουλτούρα επηρεάζει την απόχρωση

Για πολλούς, το τιρκουάζ κλίνει ξεκάθαρα προς το μπλε. Αλλά η γλωσσική και πολιτισμική παράδοση παίζει τεράστιο ρόλο. Σε γλώσσες όπως τα ιαπωνικά, τα κορεατικά ή τα ταϊλανδέζικα, μια λέξη καλύπτει αποχρώσεις που στα αγγλικά (και στα ελληνικά) διαχωρίζονται σε blue και green. Στα ουαλικά, η λέξη για το «μπλε» προέρχεται από τη λέξη για το «πράσινο».

Οι Himba της Ναμίμπια δεν έχουν διαφορετική λέξη για το μπλε κι έτσι δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν αποχρώσεις που για τους Δυτικούς είναι εμφανώς διαφορετικές. Αντίστροφα, μπορούν να διακρίνουν διαφορές σε πράσινα που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν αντιλαμβάνονται καν.

Οπτική πραγματικότητα ή υποκειμενική εμπειρία;

Το τεστ έχει γίνει σημείο συζήτησης επειδή αποδεικνύει πως η αντίληψη χρωμάτων είναι βαθιά προσωπική και όχι πάντα «αντικειμενική». Αυτό που βλέπει κάποιος ως μπλε, ένας άλλος μπορεί να το θεωρεί καθαρά πράσινο.

Κι αν και η επιστήμη λέει ότι όλα αυτά είναι θέμα υποκειμενικότητας, ένα είναι σίγουρο για πολλούς χρήστες που πήραν το τεστ: το τιρκουάζ είναι μπλε, πάει και τελείωσε!

