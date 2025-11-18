Το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα: Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ

Το λεγόμενο «κόλπο με το χαρτονόμισμα» εκμεταλλεύεται μια στιγμή αμφιβολίας

Μια σκηνή που επαναλαμβάνεται συχνά σε ΑΤΜ: ένα χαρτονόμισμα που εξέχει ελαφρώς από τη θυρίδα ανάληψης. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ξεχασμένα χρήματα ή με κάποιο χαρτονόμισμα που «κράτησε» το μηχάνημα. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για παγίδα σχεδιασμένη να στοχεύει κυρίως ηλικιωμένους και αφηρημένους χρήστες.

Το λεγόμενο «κόλπο με το χαρτονόμισμα» εκμεταλλεύεται μια στιγμή αμφιβολίας. Ο χρήστης, προσπαθώντας να τραβήξει το χαρτονόμισμα, πιστεύοντας ότι βρήκε ξεχασμένα χρήματα ή ότι το ΑΤΜ έχει μπλοκάρει, εκθέτει τον εαυτό του στην προσέγγιση κάποιου που εμφανίζεται ως «βοηθός». Σε εκείνη την αναμπουμπούλα, ο επιτήδειος μπορεί να παρακολουθήσει την οθόνη, να παρέμβει στη συναλλαγή ή ακόμη και να ζητήσει την κάρτα δήθεν για να «ελέγξει το πρόβλημα».

Η απάτη λειτουργεί γιατί πατά πάνω στην περιέργεια και στην παρόρμηση του χρήστη να διεκδικήσει το φαινομενικά ξεχασμένο χαρτονόμισμα, δημιουργώντας μια ευάλωτη στιγμή που οι δράστες αξιοποιούν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία ή στην κάρτα.

