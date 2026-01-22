Γλυφάδα: «Έχτισαν σε επικίνδυνες κλίσεις, αποψιλώθηκε το βουνό» λέει ο καθηγητής Μπελαβίλας
Οι περιοχές που κινδυνεύουν στην επόμενη κακοκαιρία. «Εκδικήθηκε το βουνό», λέει ο Νίκος Μπελαβίλας
Μία ημέρα μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη την Αττική, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, η Γλυφάδα μετρά τις πληγές της.
Τραγικός απολογισμός ο θάνατος μιας 56χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε το βράδυ από τον χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, την ώρα που το πρωί της επομένης η περιοχή μοιάζει με απέραντη μάντρα φερτών υλικών.
Για τις αιτίες αυτών των επιπτώσεων, μίλησε ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Νίκος Μπελαβίλας, τονίζοντας ότι «μάλλον το βουνό εκδικήθηκε».
