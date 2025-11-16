Γιατί τα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον δεν πήραν ποτέ την κληρονομιά

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, τα παιδιά του δεν έχουν λάβει την κληρονομιά των 85 εκατ. λιρών. O φορολογικός σκόπελος και οι νέες νομικές εξελίξεις.

Παρότι έχουν περάσει σχεδόν 16 χρόνια από τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, τα παιδιά του δεν έχουν λάβει ακόμη την πλήρη κληρονομιά που άφησε πίσω του ο «Βασιλιάς της Ποπ». Μια τεράστια περιουσία, που όμως παραμένει παγωμένη λόγω νομικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Ο Τζάκσον πέθανε το 2009, σε ηλικία 50 ετών, αφήνοντας μια από τις πιο πολύτιμες κληρονομιές στη μουσική βιομηχανία αλλά και μια δημόσια εικόνα... τσακισμένη από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Τον έλεγχο της περιουσίας του ανέλαβαν οι John Branca και John McClain, οι οποίοι από τότε διαχειρίζονται όλα τα οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα.

Πρόσφατα, η κόρη του, Paris Jackson, κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας τους δύο για κακοδιαχείριση. Ωστόσο, ο δικαστής Mitchell L. Beckloff ενέκρινε αίτημα των John Branca και John McClain να απορριφθούν αρκετά τμήματα της αγωγής, τονίζοντας ότι βασίζονταν σε στοιχεία που σχετίζονται με τον πυρήνα των καταθέσεων.

Αντιδρώντας, εκπρόσωπος της Paris δήλωσε στο Entertainment Weekly ότι πρόκειται για «διαδικαστικά ζητήματα» και πως η ίδια θα συνεχίσει την προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά των εκτελεστών γεννά σοβαρές ανησυχίες.

Παρά τις διαμάχες, το βασικό ζήτημα που εμποδίζει την καταβολή των χρημάτων στα παιδιά του Τζάκσον είναι ένας φορολογικός σκόπελος. Η περιουσία οφείλει ακόμη να διακανονίσει διαφορές με τις φορολογικές αρχές, γεγονός που «παγώνει» τη κατανομή της πραγματικής κληρονομιάς - αν και τα παιδιά λαμβάνουν κανονικά σημαντικά ποσά μηνιαίως.

Η περιουσία του Τζάκσον εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικερδής. Σύμφωνα με το Forbes, μέσα σε τρία χρόνια απέφερε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έσοδα από την ταινία This Is It, η οποία απέφερε 60 εκατ. δολάρια προκαταβολή, ένα συμβόλαιο ηχογράφησης 250 εκατ. δολαρίων και η περιοδεία «Immortal World Tour», που το 2012 μόνο συγκέντρωσε 75 εκατ. δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι η τελική κληρονομιά δεν έχει ακόμη διανεμηθεί, η οικογένεια κάθε άλλο παρά στερείται πόρων. Όπως σημείωσε εκπρόσωπος, οι ετήσιες δημόσιες εκθέσεις δείχνουν ότι σημαντικά ποσά δίνονται στα παιδιά και στη μητέρα του Τζάκσον, με στόχο να διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν τη φροντίδα που «ο Μάικλ θα ήθελε».

