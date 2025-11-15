Κύκλωμα εξαπάτησης: Το κόλπο με τους «κράχτες» και πληρωμή με χρυσό και διαμάντια

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του «υπαρχηγού» από το κύκλωμα εξαπάτησης, που έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Η σουίτα με τον αριθμό 370, η εγκληματική οργάνωση, το πάθος του τζόγου και η δίψα για το εύκολο μαύρο χρήμα! Φερόμενος ως αρχηγός, του κυκλώματος εξαπάτησης μέσω «επενδύσεων» σε καζίνο, ένας απότακτος αστυνομικός με πλούσιο ποινικό παρελθόν για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.



Υπαρχηγός ένας επιχειρηματίας με πλούσιες δημόσιες σχέσεις με πολιτικούς που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παράνομα παίγνια.

Σε ρόλο μπράβου ένας άνεργος που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ληστεία.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr