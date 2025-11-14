To Xiaomi 17 Ultra ίσως κυκλοφορήσει νωρίτερα απ’ όσο περιμένουμε

Το Xiaomi 17 Ultra αναμένεται πιο νωρίς απ’ όσο πιστεύαμε

Η Xiaomi αναμένεται να παρουσιάσει το Xiaomi 17 Ultra πολύ νωρίτερα από τον προκάτοχό του, καθώς σύμφωνα με διαρροές, η επίσημη ανακοίνωση στην Κίνα θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2025.

Αυτό αποτελεί αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, το Xiaomi 15 Ultra, που είχε κυκλοφορήσει παγκοσμίως αρκετους μήνες αργότερα μετά το λανσάρισμα στην Κίνα.

Το Xiaomi 17 Ultra θα ενσωματώνει τον ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC και θα υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση στα 100W με καλώδιο.

Στα χαρακτηριστικά της κάμερας, το νέο μοντέλο θα διαθέτει μια κύρια κάμερα 50MP με βελτιωμένη δυνατότητα ζουμ μέσα στον αισθητήρα, μια υπερευρυγώνια, μια τηλεφακό 200MP για macro και πιθανόν έναν ακόμη εξελιγμένο τηλεφακό.

Η οθόνη του αναμένεται να είναι παρόμοιας ποιότητας και λειτουργιών με αυτήν του Xiaomi 17 Pro Max, προσφέροντας μια εντυπωσιακή οπτική εμπειρία.

Αυτό το νέο μοντέλο δείχνει ότι η Xiaomi προσανατολίζεται σε πιο γρήγορους κύκλους λανσαρίσματος, κρατώντας την τεχνολογική της καινοτομία σε υψηλά επίπεδα.